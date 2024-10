SIENA – Un violento temporale si é abbattuto nel pomeriggio su Siena e provincia. L’intensità é aumentata con il passare delle ore, toccando l’apice tra le 19 e le 20.

Diverse zone della città si sono allagate e l’acqua ha invaso anche i binari della stazione. La perturbazione ha inciso anche sulla circolazione, con i problemi maggiori che si sono verificati all’Acquacalda: zona dove si é registrato anche il cedimento di un muretto. La polizia municipale è al lavoro con quattro pattuglie per monitorare la situazione, così come le squadre dell’ufficio tecnico e manutenzione e degli operai comunali.

“Si raccomanda di utilizzare le proprie auto solo per necessità per permettere interventi più agili e celeri sulle strade”, hanno sottolineato dall’amministrazione, rivolgendosi alla cittadinanza. Criticità che hanno caratterizzato anche il sud della provincia. In particolare verso Sovicille e Taverne d’Arbia.

Intanto per la giornata di domani con ordinanza sindacale sono state chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado a Siena.

