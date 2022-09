SALINE VOLTERRA – Il fiume Cecina, in piena per le piogge i temporali della notte scorsa sulla Toscana Centrale, ha esondato in golena, tra Saline di Volterra e Ponteginori (Pisa), alluvionando i campi secondo quanto normalmente è previsto che accada in casi come questo.

Insolita, invece, come segnalano sempre dalla protezione civile della Regione Toscana, è la piena del Cecina nel mese di settembre. Nel pomeriggio il livello delle acque comunque è in calo e la piena sta andando a sfociare nel mar Tirreno.