ROMA – Una petizione per salvare il cielo più stellato d’Italia. Quello che sopra a Manciano (Grosseto), il meno inquinato dalle luci artificiali.

Su Change.org è iniziata una raccolta firme per bloccare i lavori della costruzione di un parco eolico, che ne comprometterebbe la qualità. “Purtroppo – ha scritto il promotore dell’appello, l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project – nel corso di lustri e decenni, nel nostro Paese è esplosa quella smodata diffusione della luce artificiale nell’ambiente notturno, che la scienza chiama inquinamento luminoso e che ha privato la stragrande maggioranza dei cittadini Italiani dello spettacolo del cielo stellato”.

Un’unicità che ha reso il territorio un rifugio per molti e ha visto la nascita di istallazioni astronomiche e di un vero e proprio turismo astronomico. Ma a cancellare il cielo potrebbe ora essere la nascita di un parco eolico, 8 pale alte circa 200 metri, e un impianto fotovoltaico che per questioni tecniche e di sicurezza necessitano di sistemi di illuminazione di grande impatto. “Ben venga la realizzazione di tali impianti – ha aggiunto Masi – ma non si poteva scegliere luogo peggiore”. E’ nato allora un appello firmato al momento da circa 1000 sostenitori che chiede di ripensare l’opera e conclude citando la Dichiarazione Universale dei Diritti delle Generazioni Future dell’Unesco del 1991: “Le persone delle generazioni future hanno il diritto a una Terra indenne e non contaminata, includendo il diritto a un cielo puro”.

