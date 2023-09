FIRENZE – Carta e cartone trovano sempre più spazio negli appositi spazi di conferimento. La raccolta differenziata è aumentata del 2,5% rispetto al 2021, con un riciclo di 323mila tonnellate in più.

I risultati positivi si riflettono anche sulla raccolta pro-capite che arriva a 87,9 kg/ab-anno, secondo miglior risultato nazionale dopo l’Emilia-Romagna. “Nel 2022 prosegue la crescita della Toscana, una delle regioni più virtuose d’Italia oltre che sede di uno dei più importanti distretti cartari del nostro Paese”, ha affermato Carlo Montalbetti, direttore Generale di Comieco.

“Con un incremento di quasi 8mila tonnellate rispetto al 2021, a livello nazionale si distingue non solo per la media pro-capite tra le più alte in Italia ma anche per il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, che si attesta sopra al 15%: solo la Basilicata ha fatto meglio”, ha aggiunto il dirigente. Nel 2022 in Toscana Comieco ha gestito direttamente più di 182.000 tonnellate di carta e cartone, pari al 56,5% della raccolta totale. Ai 264 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per oltre 17 milioni di euro. La provincia più virtuosa è Prato, quella che merita la maglia nera invece Massa-Carrara.

A livello nazionale, il 2022 ha visto risultati incoraggianti per la raccolta differenziata di carta e cartone, con un lieve aumento rispetto all’anno precedente, anche se contenuto. Complessivamente sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici (+0,6% sul 2021) e la media pro-capite nazionale si attesta a 61,5 kg/ab. Il tasso di riciclo degli here are some practical advice imballaggi cellulosici è all’81,2%: è stato così confermato il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030.