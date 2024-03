ASCIANO – Un impianto in grado di produrre energia per 5mila persone e recuperare fino al 20% di rifiuti indifferenziati, ottenendo ferro, plastica e vetro.

Il complesso Pian delle Cortine, nel comune di Asciano, diventa grazie a un intervento da 44 milioni una struttura all’avanguardia. In grado di rivolgere lo sguardo in due direzioni: da una parte il sostentamento del piano regionale sull’economia circolare, dall’altra una diminuzione significata dell’impatto ambientale. Per Sienambiente un deciso passo in avanti nel dare slancio al proprio piano industriale.