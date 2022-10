FIRENZE – La svolta per il Manifattura del Casentino potrebbe essere vicino. Mercoledì a Soci (Arezzo) è convocato il tavolo che dovrà fare il punto sulla situazione dell’azienda.

In ballo, oltre la produzione del “Panno del Casentino”, ci sono i posti di lavoro dei 18 dipendenti, più i 100 relativi all’indotto. “Avevamo assicurato che avremmo continuato a monitorare la situazione qui a Soci, lavorando per la soluzione della vertenza che potrà dirsi chiusa quando sarà ritirata la procedura di licenziamento collettivo e si potrà parlare di rilancio della produzione”, ha dichiarato Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, che si è augurato di mettere la parola fine sulla vertenza.