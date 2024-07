LUCCA – In attesa della prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano, Amano Corpus Animae – in calendario dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano – giovedì 18 luglio (a partire dalle 18), Lucca Comics & Games darà il via ad un’inedita campagna su Kickstarter per partecipare attivamente alla più grande e completa mostra che in Occidente sia mai stata dedicata all’artista nipponico.

Con oltre 120 opere originali, la mostra Amano Corpus Animae – curata per Lucca Comics & Games da Fabio Viola, già collaboratore culturale dell’area Videogames – sarà un’occasione irripetibile per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale attraverso la visione di un artista unico e poliedrico al tempo stesso, in una città, Milano, crocevia internazionale di Design, Moda, Arte ed Entertainment, un ponte tra le arti visive e uno spazio che celebra la creatività.

Partecipando alla campagna organizzata per questa occasione sulla piattaforma Kickstarter (https://www.kickstarter.com/projects/luccacomicsandgames/amano-corpus-animae) si potrà entrare a pieno titolo nella community dei ‘super fan’ del Maestro Yoshitaka Amano in occasione della sua prima esposizione in Europa.

Con una formula inedita per una mostra d’arte, l’iniziativa prenderà il via il 18 luglio e si concluderà il 9 agosto: l’obiettivo della campagna non sarà finanziare la mostra – di per sé prodotta da Lucca Crea – ma dare modo a tutti, anche ai fan del Sensei che non avranno l’occasione di recarsi fisicamente a Milano, di prendere parte alla grande esposizione dedicata al Maestro Amano e lasciare così il proprio nome nella Storia.

In cosa consiste la campagna su kickstarter

Un modo per accedere a esperienze e prodotti esclusivi e tirature limitate. Unica e irripetibile sarà la possibilità di aggiudicarsi l’esperienza di visitare l’esposizione direttamente accompagnati da Yoshitaka Amano: un evento eccezionale con un numero limitato di 40 biglietti.

Tra le molte ricompense acquistabili in piattaforma ci sarà la possibilità di far inserire il proprio nome nel ‘Wall dei Backers’, che aprirà la mostra, e dove compariranno i nomi di tutti coloro che hanno sostenuto la prima esposizione europea del Maestro entrando così a far parte della sua storia.

Unendosi alla campagna sarà possibile avere accesso a un linea esclusiva di prodotti realizzati appositamente per la mostra: si potranno acquistare stampe d’arte autografate a tiratura limitata e in edizione deluxe, il catalogo della mostra in diverse edizioni, tra cui la ‘special edition’ numerata e firmata. E ancora, saranno disponibili in anteprima gadget unici come le miniature, il foulard di seta made in Italy, “Tosca”, in due dimensioni (140×80 e 40×40) con l’illustrazione che Amano ha creato esclusivamente in occasione del centenario Pucciniano: il poster di Lucca Comics & Games 2024; il Notebook “Tosca” e due originalissime t-shirt con immagini ispirate alle Candy Girl e ad alcuni personaggi di uno dei videogiochi più famosi del Maestro.

L’acquisto del biglietto della mostra darà accesso non solo all’esposizione, ma anche a tutti gli eventi, workshop, talk e challenge artistiche con illustratori, animatori, designer e stilisti di fama internazionale che animeranno l’esposizione del Maestro di Shizuoka durante i 100 giorni della sua permanenza negli spazi della Fabbrica del Vapore.

Inoltre, per la prima volta, sarà possibile acquistare anche un esclusivissimo biglietto giornaliero aperto per Lucca Comics & Games: questo consentirà di visitare la fiera internazionale in qualsiasi giorno dal 30 ottobre al 3 novembre (7.000 i biglietti aperti disponibili; non saranno effettuati altri rilasci di questa tipologia di biglietto). Questo straordinario biglietto si potrà acquistare solo mediante la campagna su Kickstarter.

In esclusiva, prenotando mediante la campagna su Kickstarter, sarà inoltre possibile visitare la mostra Amano Corpus Animae accompagnati da tre amici e grandi fan del Sensei, che rappresentano le grandi community di Lucca Comics & Games: il fondatore di Need Games! Nicola De Gobbis, in rappresentanza degli editori, l’illustratore Paolo Barbieri in nome degli artisti, e Cristina Scabbia leader dei Lacuna Coil, a nome di tutti i grandi bardi e storyteller.