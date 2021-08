RISPESCIA – Ci sono anche quattro ministri tra gli ospiti dalla 33ma edizione di Festambiente, storica manifestazione nazionale di Legambiente a Rispescia (Grosseto): a inaugurarla, il 18 agosto, saranno Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica.

Seguiranno Andrea Orlando, ministro del Lavoro (19 agosto), e Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole (21 agosto). Tra gli altri partecipanti Luigi Ciotti, presidente di Libera (19/8), lo scrittore e giurista Giovanni Maria Flick e l’europarlamentare Simona Bonafè (20 agosto). Tra le costanti del festival anche quest’anno c’è l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e idrico, la raccolta differenziata e gli arredi sostenibili.

Tema centrale la transizione ecologica

«Il tema centrale dell’edizione 2021 di Festambiente – ha dichiarato Angelo Gentili, organizzatore del festival e membro della segreteria nazionale di Legambiente – che renderà la Maremma capitale dell’ecologia per cinque giorni sarà la transizione ecologica, quanto mai necessaria per fronteggiare la crisi climatica. Non solo: al centro anche il Pnrr del quale come associazione ecologista abbiamo evidenziato le criticità e che terremo d’occhio affinché l’utilizzo delle risorse vada nella giusta direzione».

«Non possiamo più rinviare le scelte necessarie a convertire ecologicamente la nostra economia»

«Nel lanciare il cartellone ricchissimo di Festambiente 2021 – ha aggiunto Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – sottolineo con forza due aspetti della nostra kermesse. Il primo, è che la Toscana ancora una volta si fa avanguardia del miglior dibattito culturale e politico sul futuro del nostro Paese. Il secondo aspetto, invece, riguarda il fattore tempo. La prima parte della Sesta Relazione dell’Ipcc uscita proprio in queste ore, ci avverte seccamente che non possiamo più rinviare le scelte necessarie a convertire ecologicamente la nostra economia».