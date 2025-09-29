Tempo lettura: 2 minuti

MASSA MARITTIMA (GR) – Il dottor Fabio Celli è stato nominato nuovo direttore della Chirurgia artroscopica del ginocchio e traumatologia dell’arto inferiore di Massa Marittima.

Questa Uos rientra nel nuovo assetto organizzativo di in un’equipe trasversale guidata dal dottor Pierfrancesco Perani, che dirige l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Ortopedia di Grosseto e le strutture di Orbetello e Massa Marittima, oltre a ricoprire il ruolo di Direttore del Dipartimento Ortopedico e della Riabilitazione per l’Asl Toscana Sud Est.

La sua supervisione garantisce un coordinamento strategico tra i diversi presidi e specialisti. Con la nomina del dottor Fabio Celli a direttore della Chirurgia artroscopica del ginocchio e traumatologia dell’arto inferiore di Massa Marittima, si consolida una rete specialistica e trasversale.

Il dott. Celli, livornese di Venturina, si è specializzato all’Università di Pisa e dal 2018 lavora nell’Azienda Usl Toscana sud est.

“Ringrazio l’azienda e il dott. Perani per l’incarico che mi è stato affidato – ha dichiarato il dott. Celli – che rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche una responsabilità per tutta la comunità locale. Il nostro intento è quello di garantire un servizio di qualità alla popolazione, per la quale il presidio di Massa Marittima è un importante punto di riferimento. Ci concentreremo principalmente proprio sulla chirurgia artroscopica e traumatologia sportiva del ginocchio e traumatologia dell’arto inferiore che in questo contesto territoriale è una delle problematiche di più frequente riscontro”.

“Questa struttura si articola in modo fluido tra i vari presidi, assegnando a ogni medico una iperspecializzazione chiara per ottimizzare i percorsi di cura con il più alto livello di assistenza – spiega il dott. Perani – Questa articolazione di medici ortopedici, che si dedicano ai presidi sparsi per la provincia, supportando i vari presidi, vedono comunque nel loro interno personale assegnato all’interno dei presidi cosiddetti ‘di prossimità’ che mi preme ringraziare per la loro fiducia nel sistema”.

“In particolare il dott. Manetro che insieme a me si dedica alla protesica di anca e di ginocchio a Massa Marittima così come il dott. Vito de Simone che si occupa di chirurgia del piede mini invasiva che da Grosseto si recherà a Massa Marittima per supportare l’organizzazione”, specifica il dott. Perani. “La chirurgia protesica da questo mese ha visto la sua ripresa anche ad Orbetello, grazie alla neonata Uos, al fine di rispondere velocemente alle liste di attesa. In tale contesto la chirurgia protesica e del piede viene maggiormente eseguita dal dott. Bernardini, professionista giunto da Roma ma originario di Manciano, e dal dott. Baggiani coadiuvati dal sottoscritto e da altri professionisti come il dott. Tafuro e Merola”.

“L’organizzazione – conclude il dott. Perani – non si limita a singoli presidi, ma crea un sistema integrato dove le competenze specifiche di ogni professionista sono messe in rete per offrire un servizio più completo ed efficace alla popolazione».

“Esprimo soddisfazione per l’incarico conferito al dottor Celli, nuovo direttore della Uos Chirurgia artroscopica del ginocchio e traumatologia dell’arto inferiore di Massa Marittima – dichiara il direttore medico del presidio, Michele Dentamaro – Con questa nuova organizzazione si rafforza ulteriormente la capacità di risposta ai bisogni di salute della popolazione locale. Ringrazio il dottor Mantero e tutto il personale per l’impegno quotidiano nell’ambito delle attività chirurgiche”.

