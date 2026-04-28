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FIRENZE – La Polizia ha smantellato una rete di diffusori di pedopornografia online nell’ambito dell’operazione “Mad Hatter”.

https://www.agenziaimpress.it/pedopornografia-arrestato-50enne-rinvenuti-migliaia-di-file-illeciti-nel-pc/

Un 70enne con precedenti specifici è stato arrestato per detenzione di migliaia di file ottenuti dallo sfruttamento sessuale di minori. In arresto anche un 63enne in provincia di Mantova e di un 28enne in quella di Como.

Altri sei individui, tra i 30 e i 70 anni e residenti nelle province di Bari, Oristano, Firenze, Massa, Lecco e Frosinone, sono stati denunciati in stato di libertà. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, è nata da un’articolata operazione sotto copertura del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, avviata nel 2024. Gli specialisti si sono infiltrati nei canali virtuali criminali transnazionali, monitorando la diffusione di materiale pedopornografico. Inclusi contenuti generati con intelligenza artificiale e riguardanti vittime in tenera età.

Frutto della collaborazione con l’Fbi, l’indagine ha portato all’emissione di nove decreti di perquisizione, eseguiti simultaneamente in nove città da circa 50 operatori. Coinvolti i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia.

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