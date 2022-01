SIENA – Massimo Roncucci guiderà ancora il Pd di Siena. Il segretario cittadino uscente, già in testa nella prima di votazioni, ha superato la concorrenza di Giulia Mazzarelli, con 46 preferenze a 16. Ora sarà il congresso a ratificare l’elezione, ma si tratta solo di un passaggio formale.

La conferma di Roncucci non dovrebbe portare stravolgimenti negli assetti interni del partito, considerando che la sua candidatura non è mai stata di rottura. Anzi, il secondo posto di Mazzarelli, vicina all’ex segretario Simone Vigni, certifica il peso prevalente delle correnti tradizionali. Roncucci prima che iniziasse il processo elettorale, aveva fatto un passo indietro in nome dell’unità. Coesione che però non è stata trovata.

Con la definizione del segretario adesso i Democratici possono iniziare a guardare alle elezioni amministrative del 2023. Enrico Letta ha sempre indicato la via di un fronte allargato, rinunciando pure al simbolo, per guadagnare il supporto necessario che lo portasse in parlamento. Una strategia che ha funzionato e che l’ex premier vorrebbe replicare anche a Siena. A patto di trovare un candidato che metta tutti d’accordo. Più facile a dirsi che a farsi.