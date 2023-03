FIRENZE – “È il momento per tutti, a partire dall’attuazione del Pnrr, di mettersi alla stanga”. Sergio Mattarella ha pescato nel passato, usando un’espressione di Alcide De Gasperi.

Il Presidente della Repubblica è intervenuto alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio, a Firenze, e in un’esortazione al Paese, si è è rifatto allo storico leader della Dc: “Nel ringraziare per il vostro impegno, mi permetto di rivolgere a voi l’invito che in un contesto ben diverso Alcide De Gasperi rivolse nel dopoguerra, quando occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie e insieme edificare una autentica democrazia. È il momento per tutti, a partire dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di mettersi alla stanga”.

Ad accoglier il capo dello Stato, il presidente regionale Eugenio Giani, il vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini, e presidente della Camera di commercio fiorentina, Leonardo Bassilichi.