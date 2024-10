FIRENZE – “Non siamo d’accordo, sarebbe una sorta di cattedrale nel deserto. Siamo per la nuova stazione o l’ampliamento di una stazione esistente ma non per la soluzione Creti”.

A dirlo l’assessore regionale Stefano Baccelli, in merito alla collocazione del’Alta velocità per la Medioetruria. “Mi sembra impossibile” pensare di poter “andare avanti” con quel progetto “sul territorio della Regione Toscana con la Regione che però non è d’accordo”, ha aggiunto Baccelli, che si è detto sorpreso dell’uscita del ministro Salvini, in quanto agli studi di Rfi risultava, come miglior soluzione in termini costi-benefici, lo sviluppo della stazione di Arezzo e dunque un suo ampliamento. Noi eravamo disponibili anche alla realizzazione” della stazione “a Rigutino”.

