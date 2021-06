BAGNO VIGNONI – Chiara Mezzalama, Carlo Cottarelli, Michele Taddei e Massimo Cacciari. Si chiama “Aspettando I Colori del libro” ed è il salotto letterario che da sabato 3 luglio a mercoledì 25 agosto animerà il borgo termale di Bagno Vignoni (Si), all’interno della rassegna Paesaggi del benessere.

Organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con la libreria indipendente Librorcia, Albergo Posta Marcucci e Toscanalibri.it, la rassegna apre, di fatto, la stagione degli incontri letterari nel gioiello della Val d’Orcia in attesa della XII edizione de I Colori del libro in programma l’11 e 12 settembre.

Il programma

Ad aprire gli incontri del Salotto letterario Chiara Mezzalama, sabato 3 luglio (ore 18.30, piazza del Moretto) che presenterà il suo libro Dopo la pioggia (Edizioni E/O) volume presentato da Jhumpa Lairi al Comitato direttivo del Premio Strega 2020. Scrittrice, traduttrice e psicoterapeuta, nel 2009 ha pubblicato il suo primo romanzo, Avrò cura di te (Edizioni E/O). È inoltre autrice di un diario sugli attentati terroristici di Parigi dal titolo Voglio essere Charlie: diario minimo di una scrittrice italiana a Parigi (Edizioni Estemporanee 2015). Insegna letteratura presso l’Istituto italiano di cultura di Parigi. Martedì 20 luglio nuovo appuntamento con Carlo Cottarelli (ore 18.30, piazza del Moretto). Economista, editorialista ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. Sabato 31 luglio (ore 18.30, piazza del Moretto) protagonista Albino, il cavallo d’Italia nel romanzo storico del giornalista Michele Taddei. Steppa Bianca (Edizioni Cantagalli) l’epopea del Reggimento Savoia Cavalleria (3°) nella steppa russa durante la Seconda guerra mondiale. La voce narrante è quella di Albino, cavallo maremmano che, insieme ai suoi compagni, prese parte alla carica di Isbuscenskij, il 24 agosto 1942, tradizionalmente conosciuta come l’ultima carica di cavalleria. Ferito in battaglia, sopravvissuto nella ritirata, di lui si persero le tracce fino a quando, a guerra ormai conclusa, venne fortunosamente ritrovato e riconsegnato al suo Reggimento. A chiudere la rassegna con l’Anteprima de I Colori del libro, sarà Massimo Cacciari mercoledì 25 agosto (ore18.30, piazza del Moretto). Il filosofo parlerà de “Il cammino di Francesco e il viaggio di Dante”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza sanitaria.