VOLTERRA – A Volterra nella ex scuola di Santa Chiara nel borgo di San Giusto, sarà realizzato un centro diurno per disabili grazie ad un contributo straordinario di 500.000 euro proveniente da risorse nazionali (da L.145/2018), assegnate in base ad un accordo stretto tra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la APSP Santa Chiara.

I lavori inizieranno nel 2023 e dovranno terminare entro il 2025. A Volterra esiste già il centro diurno Koch, situato in alcuni dei locali del vecchio ospedale psichiatrico, in una posizione difficilmente accessibile e poco integrata con il tessuto urbano. La scelta di creare un nuovo centro diurno a San Giusto nasce anche dalla volontà di favorire una maggiore integrazione e socializzazione degli utenti.

Il centro sarà realizzato nei locali della ex scuola e sarà uno spazio pensato e organizzato per la presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie, volto al soddisfacimento dei vari bisogni socio-sanitari, per costruire sempre più una rete di servizi che garantisca i giusti percorsi assistenziali.