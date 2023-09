GROSSETO – I ranghi occupazionali sono pronti a rafforzarsi nel grossetano. Le entrate programmate sono un migliaio a settembre e oltre tremila per il trimestre settembre-novembre.

Le figure più richieste sono addetti nelle attività di ristorazione, operai specializzati addetti alle costruzioni, al mantenimento di strutture edili ed alle rifiniture, addetti alle vendite e conduttori di veicoli. Nel 27% dei casi le entrate saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% saranno a termine. Le opportunità di lavoro si concentreranno per il 64% nel settore dei servizi e per il 77% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; interesseranno inoltre giovani con meno di 30 anni per una quota pari al 29%, si spiega ancora. Nel 66% dei casi sarà richiesta dalle imprese esperienza professionale specifica o almeno nello stesso settore di attività. Continua ad essere elevata e prevalente la richiesta di personale senza un titolo di studio specifico (42% del totale entrate previste) ovvero avente semplicemente esaurito l’obbligo scolastico.

Ammontano all’8% del totale le entrate previste di laureati, mentre il titolo di studio più richiesto resta il diploma (29%), seguito da qualifica/diploma professionale (20%) e Its Academy (1%). Gli indirizzi di studio più richiesti sono per la laurea insegnamento/formazione, per il diploma turismo-enogastronomia-ospitalità, amministrazione-finanza-marketing e elettronica-elettrotecnica; per qualifiche e diplomi professionali ristorazione e trasformazione agroalimentare. Le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati in un caso su due, soprattutto a causa della mancanza di candidati disponibili.

I titoli più difficili da reperire sono lauree ad indirizzo insegnamento e formazione; diploma ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, elettronica-elettrotecnica e meccanica-meccatronica-energia; qualifica/diploma professionale indirizzo edile. Tra le figure di più difficile reperimento ci sono i conduttori di macchine per movimento terra, sollevamento e maneggio materiali, operai specializzati addetti alle costruzioni, al mantenimento di strutture edili ed alle rifiniture, conduttori di veicoli.