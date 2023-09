VIAREGGIO – Stefania Sandrelli torna i propri passi. L’attrice, nell’ambito del Lucca film festival, aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua città che avevano suscitato critiche.

“Non volevo criticare nessuno, né la città né chi l’amministra. Mi spiace solo che rispetto al passato abbiano chiuso alcune storiche sale cinematografiche e di teatro – ha affermato Sandrelli. Grande rispetto per il sindaco Giorgio Del Ghingaro, un amico che ha fatto un grande lavoro e che sta cercando di far rinascere Viareggio e non è facile, avendo avuto tanti problemi”, legati al dissesto del Comune ereditato dalla precedente amministrazione e poi chiuso.

Sandrelli si è detta poi “dispiaciuta che della lunga e impegnativa giornata” di sabato per l’apertura del Lucca film festival, che l’ha vista “impegnata, dopo la conferenza stampa del mattino, in una masteclass e poi in un’intervista serale col pubblico, dove ha spaziato da Giacomo Puccini al cinema” ciò che è rimasto sono state le sue parole su Viareggio”: “C’è la sensazione – afferma l’attrice – di essere stata usata come pedina politica”.