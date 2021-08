SIENA – Un uomo di 37 anni, è stato arrestato dalla Polizia, a Siena, per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le condotte vessatorie verso la ex compagna, italiana di due anni più giovane, in atto da qualche anno, si sarebbero progressivamente accentuate, anche a causa della decisione del giudice civile di affidare il figlio di sette anni della coppia alla mamma in via esclusiva. L’uomo, non accettando la decisione, avrebbe tempestato la donna di messaggi, telefonici e telematici, coi quali le augurava la morte, anche per mano sua, minacciandola. Una condotta che ha provocato un perenne stato d’ansia nella donna, che si è rivolta alla Squadra Mobile della Questura.

I poliziotti, dopo aver esaminato gli elementi emersi soprattutto dall’analisi del telefono cellulare della vittima, hanno costruito un quadro probatorio tale da giustificare la misura degli arresti domiciliari, per scongiurare il rischio di conseguenze peggiori.