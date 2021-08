SIENA – Sarà il Grand Tour barocco, concerto esclusivo firmato Accademia Chigiana e Mozarteum , a chiudere la settima edizione del Chigiana International Festival.

Mercoledì 1 settembre, alle ore 21.15, nella Chiesa di Sant’Agostino di Siena protagonisti i docenti e solisti del Mozarteum di Salisburgo: Andreas Scholl, controtenore tedesco, Florian Birsak, solista del clavicembalo, fortepiano e clavicordo, Marcello Gatti, icona del flauto rinascimentale e barocco, l’oboista Alfredo Bernardini, storico membro fondatore dell’ensemble Zefiro e Vittorio Ghielmi, virtuoso della viola da gamba e direttore dell’Istituto di Musica Antica presso l’Università Mozarteum di Salisburgo. Il programma presenta capolavori del repertorio barocco di tutta Europa: dalla Triosonata per flauto, oboe e basso continuo del veneziano Baldassarre Galuppi (1706-1785), alla Cantata “Mi palpita il cor” HWV 132c di G. F. Händel (1685-1759), dalle sonorità francesi di Antoine Forqueray (1672-1745) – Pièces de violes avec la basse continue: La Portugaise; La Couperin; La Buisson; Chaconne – e del parigino François Couperin (1668-1733) – Second Prélude da “L’art de toucher le clavecin” – fino alla Cantata BWV 76 di J. S. Bach (1685-1750), di cui verranno eseguite Sinfonia e Aria “Liebt, Ihr Christen, in der Tat”. Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2021, chiude i battenti dopo due mesi di grande musica, con oltre 60 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, 18 prime esecuzioni e 36 nuove produzioni.

I cinque docenti sono in questi giorni protagonisti del nuovo programma estivo “Chigiana-Mozarteum Baroque masterclasses”, dedicato alla Musica Barocca. Un programma che segna il grande ritorno della musica barocca a Siena, in sintonia con le radici dell’Accademia senese.