VOLTERRA – Agli onori delle cronache per il recentissimo successo scudetto alla guida del suo Napoli, Luciano Spalletti è oggi uno degli allenatori più quotati e sicuramente riconosciuto come il reale artefice della riscossa partenopea.

Per mister Spalletti, nella sua carriera di calciatore, figura anche la militanza nella Volterrana. La foto, anno 1977/78, è stata pubblicata in questi giorni sui social da Fabrizio Longarini, vero appassionato di foto storiche. (Spalletti è il quarto in piedi da destra).

Come ricorda il volterrano Giorgio Gazzarri, dopo un paio di anni a Volterra, “per la bella somma di tredici milioni di lire, Luciano si tolse la maglia viola ed indosso’ la biancorossa”, per giocare a Santa Croce. Un aneddoto di microstoria calcistica (quello che ha visto Spalletti giocare nella Volterrana) che, a queste latitudini, rende orgogliosi di esser stati una parte, seppur piccola, della sua importante e luminosa carriera nel mondo del calcio.