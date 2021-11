LIVORNO – Viaggerà sulla tratta Olbia-Livorno ed è la nuova motonave Moby Fantasy, prima delle due unità di nuova generazione che entreranno in servizio a partire dal 2023.

Varata dal cantiere Gsi di Guangzhou, in Cina, è una nave da record: con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza di 69500 tonnellate, può trasportare fino a 2500 passeggeri che alloggeranno nelle 550 cabine tutte con standard da nave da crociera, e grazie agli oltre 3800 metri lineari di garage può trasportare fino a 1300 auto o 300 camion; la potenza del motore è di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi.

E’ il traghetto più grande al mondo

E’ il traghetto più grande del mondo e sarà operativo sulla tratta Olbia-Livorno, «creando – fa sapere la compagnia di navigazione – oltre 500 posti di lavoro fra diretti e dell’indotto. Arredi, dotazioni e cabine sono più simili a quelle di una nave da crociera rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere sui ferrie – spiega Moby – E importantissima, sia nella Moby Fantasy, sia nella sua nave gemella sempre in costruzione nei cantieri GSI, la Moby Legacy, sarà l’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica ed ecologica al centro delle scelte fatte a bordo: le navi sono infatti fornite di una serie di dotazioni che permetteranno di abbattere le emissioni. E ci sarà anche la possibilità di passare dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale liquefatto Gnl, il carburante più pulito esistente nel settore».