GROSSETO – La mappatura dei siti ‘sensibili’, potenziali obiettivi per l’allestimento di rave party è tra gli “ingredienti” individuati alla prefettura di Grosseto in una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Obiettivo dell'incontro è individuare le misure "per mantenere alta la qualità della vita in questo territorio". Per prevenire e contrastare il verificarsi di rave party illegali il Prefetto Paola Berardino ha inviato al presidente della Provincia e a tutti i sindaci una scheda di rilevazione, con la quale si procederà ad effettuare una ricognizione di tutti quei luoghi che per le loro caratteristiche logistiche e morfologiche potrebbero potenzialmente essere teatro di rave party illegali, al fine di implementare le misure di contrasto durante tutto il corso dell'anno. Altre soluzioni concordate nel summit sono "massima sinergia operativa tra le Forze dell'Ordine e le Polizie locali; potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esistenti; collaborazione dei cittadini attraverso gli strumenti della sicurezza partecipata".