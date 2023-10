FIRENZE – Sulle esportazioni c’è il timbro della pelletteria. Per Matteo Zoppas, presidente di Ice, questo settore ha un ruolo centrale nel business della moda “uno dei tre pilastri più importanti dell’export italiano, con circa 80 miliardi di esportazioni”.

Un risultato ottenuto attraverso la pianificazione attuata su più livelli. “Quello che facciamo per questo comparto – ha proseguito Zoppas – è appoggiare molte iniziative, che vanno dal Pitti Uomo alla Milano Fashion Week, dove portiamo molti buyer che fanno la differenza per le Pmi, e poi all’estero dove portiamo le collettive di imprenditori in tantissime fiere che vengono fatte, come in Giappone dove portiamo un centinaio di imprenditori solo della pelletteria; e naturalmente agevoliamo i contatti fra gli imprenditori italiani, soprattutto quelli medi e piccoli che non hanno gli strumenti, e la clientela estera con i nostri 80 uffici in più di 70 Paesi”.