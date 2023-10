FIRENZE – Codice giallo su alcune zone della Toscana per i prossimi due giorni. In particolare per le zone costiere centro meridionali fino alle 13 e dalle 18 di giovedì su quelle nord occidentali.

Viene segnalato dalla Sala operativa regionale che in queste ultime zone anche nella giornata di giovedì sono previste precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco che verranno valutate domani. Mercoledì, tra la notte e la mattina possibili forti temporali in Arcipelago e sulla costa meridionale. In serata possibili temporali forti sulle zone di nord ovest. Possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sempre per domani, dal tardo pomeriggio, mare molto mosso in Arcipelago.