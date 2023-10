SESTO FIORENTINO – I lavoratori del Cartonificio Fiorentino di Sesto Fiorentino (Firenze) domani scenderanno in piazza per scioperare. In ballo c’è il futuro di quasi 100 persone.

La proprietà (Gruppo Pro-Gest) è decisa a trasferirsi ad Altopascio (Lucca), dove continuerà a produrre fogli e scatole di cartone. “In un clima di grande preoccupazione si sono svolte le assemblee dei lavoratori – hanno sottolineato la Rsu, la Slc Cgil Area Vasta e la Fistel Cisl Toscana in una nota -, dalle quali è emerso unanime lo sconcerto per il comportamento del gruppo Pro-Gest. Da mesi i sindacati hanno chiesto un incontro in sede istituzionale per fare il punto della situazione ma l’azienda ad oggi non ha dato disponibilità a tale confronto. Vista la gravità della situazione, i sindacati e la Rsu hanno fatto richiesta all’unità di crisi della Regione Toscana di convocare con urgenza le parti”.

La Rsu dello stabilimento di Sesto Fiorentino ha proclamato lo stato di agitazione con un primo sciopero che si terrà domani dalle 11 alle 13 turno di mattina e dalle 14:30 alle 16,30 turno di pomeriggio e giornalieri.