ABBADIA SAN SALVATORE – Visita al Parco minerario di Abbadia San Salvatore (Siena) per il premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi. Ospite di una famiglia di amici il professore ha fatto visita al Parco Museo Minerario per poi concedersi una passeggiata tra gli stand ella festa della castagna e salutare il sindaco Fabrizio Tondi.