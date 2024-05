FIRENZE – Il Gruppo Marchesi Frescobaldi ha un nuovo ceo. Si tratta di Fabrizio Dosi, che succede a Giovanni Geddes da Filicaja. Quest’ultimo rimarrà nel cda.

Il manager, con un passato in Armani, Illy e Bulgari, si occuperà di tutti i brand del Gruppo Marchesi Frescobaldi: da Ornellaia e Masseto a Bolgheri, Tenuta Luce a Montalcino, Domaine Roy & Fils in Oregon, Attems nel Collio e ovviamente Frescobaldi. Quest’ultimo con tutte le sue Tenute: Castello Pomino (Pomino), Castello Nipozzano (Nipozzano), Tenuta Perano (Gaiole in Chianti), Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Tenuta CastelGiocondo (Montalcino), Tenuta Ammiraglia (Magliano in Toscana), Remole (Sieci), Tenuta Calimaia (Montepulciano) e Gorgona.

“Il mondo del vino mi ha sempre appassionato e rappresenta un importante motore economico e culturale per l’Italia”, ha affermato Dosi, nel ringraziare “tutta la famiglia Frescobaldi per la fiducia e il supporto che continuamente mi dimostra”.