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MONTALCINO – Guglielmo Ascheri è il nuovo direttore del Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Incaricato dal consiglio di amministrazione dell’ente consortile, Ascheri subentra a Andrea Machetti in carica da febbraio 2023 fino a dicembre dello scorso anno.

“Accogliamo con grande piacere l’ingresso di Guglielmo Ascheri, senese doc, all’interno del Consorzio – commenta il presidente dell’ente consortile, Giacomo Bartolommei –. Il suo percorso professionale e l’esperienza maturata in oltre quindici anni nel marketing sportivo, insieme al forte legame con il territorio, rappresentano un contributo prezioso per l’attività del nostro ente. Le sue competenze trasversali ci permetteranno inoltre di allargare le nostre prospettive e di sviluppare nuove sinergie anche al di fuori del mondo del vino. Siamo certi che sotto la sua direzione il Consorzio continuerà a rafforzare il posizionamento e il prestigio della denominazione. Colgo infine l’occasione, a nome di tutti i soci – conclude Bartolommei – per ringraziare Andrea Machetti per l’importante lavoro svolto nell’ultimo triennio”.

“Entrare a far parte di questa comunità rappresenta per me un grande onore e un’importante opportunità di crescita, non solo professionale ma anche personale. Ma, soprattutto, una responsabilità che sento profondamente. Il Consorzio insieme ai suoi soci e allo straordinario territorio che rappresenta, costituisce un patrimonio unico del nostro Paese: un simbolo di eccellenza e un’identità riconosciuta e apprezzata a livello internazionale – commenta il neo direttore Guglielmo Ascheri -.

Desidero quindi esprimere un sincero ringraziamento al presidente Bartolommei e a tutto il consiglio per la fiducia e la stima che mi hanno accordato. Affronterò questo incarico con impegno e pieno senso di responsabilità, mettendo a disposizione le esperienze e le competenze maturate finora, con l’obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo, alla crescita e alla valorizzazione della denominazione”.

La formazione e il percorso lavorativo

Originario di Siena, Guglielmo Ascheri è un manager con oltre quindici anni di esperienza nello sport business, con competenze nello sviluppo di partnership strategiche, nella crescita commerciale e nella gestione delle relazioni con aziende, enti e istituzioni. Laureato in Economia e Commercio e con un Master internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi Sportivi, Ascheri ha sempre mantenuto un forte legame con il proprio territorio d’origine, con l’obiettivo di contribuire alla sua crescita e valorizzazione.

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