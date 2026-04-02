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SIENA – L’Ordine dei giornalisti della Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Duccio Rugani, direttore del quotidiano online Siena Post, avvenuta oggi.

“La prematura scomparsa di Duccio Rugani riempie di dolore e di tristezza quanti hanno avuto modo di conoscerlo – ha dichiarato il vicepresidente di Odg Toscana, Michele Taddei – Il giornalismo senese perde una figura importante che in questi anni aveva dimostrato grandi doti di umanità, capacità professionali e passione civica. Aveva saputo passare con grande naturalezza dal giornalismo tradizionale, da cui tutti della nostra generazione avevamo iniziato, a quello on line, ma era stato in grado anche di occuparsi di comunicazione seguendo le sue passioni, il calcio e il basket, dimostrando di essere un giornalista completo, preparato, in grado cioè di raccontare i fatti con semplicità e precisione. Rivolgo le mie personali condoglianze e quelle del Consiglio dell’Ordine della Toscana alla famiglia“.

Nato a Siena nel 1960 e iscritto a Odg Toscana dal 1989, Rugani aveva mosso i primi passi con la Gazzetta di Siena, per fondare poi Il Cittadino e assumere successivamente la direzione del Corriere Nazionale.

Aveva curato l’ufficio stampa di realtà sportive come Siena calcio e Mens Sana prima di fondare il Siena Post, dove negli ultimi mesi aveva tenuto anche una rubrica per raccontare il male che lo aveva colpito.

La salma di Duccio Rugani sarà esposta da domani, 3 aprile, alle ore 12.00 nella sala dei Palii nella Contrada della Tartuca a Siena.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di agenziaimpress.it