MONTEPULCIANO – Il Comune di Montepulciano ha ottenuto la certificazione internazionale del Global Sustainable Tourism Council, diventando “Destinazione turistica sostenibile”. Il prossimo 2 marzo 2024 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si terrà la cerimonia pubblica di consegna del prestigioso certificato “Gstc – Global Sustainable Tourism Council”, riservato alle realtà che promuovono la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico.

“Ottenere la certificazione GSTC è il traguardo più prestigioso per le destinazioni turistiche che fanno della sostenibilità un elemento fondamentale della propria offerta. Si tratta di un importante riconoscimento delle azioni fatte, ma al tempo stesso un impegno formale per programmare una gestione sempre più ottimale del turismo e più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Montepulciano raggiunge un obiettivo ambizioso che la pone al centro del panorama internazionale, siamo il primo tra i Comuni di piccole e medie dimensioni ad aver ottenuto questa prestigiosa certificazione internazionale GSTC”, è il commento del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

A partire dall’aprile 2023, il Comune di Montepulciano ha intrapreso il percorso per la certificazione individuando una task force operativa composta da: personale interno, Università degli Studi di Siena, Consorzio del Vino Nobile, Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese e Camera di Commercio Arezzo-Siena. Il gruppo di lavoro, coadiuvato da Valoritalia – una delle principali professionalità riconosciute a livello internazionale nel settore delle certificazioni – ha predisposto un Piano di Azione per orientare le azioni in tema di turismo secondo i precisi criteri standard individuati a livello internazionale dalla medesima GSTC. Per ogni azione sono stati individuati uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che devono aiutare la destinazione turistica Montepulciano a contribuire al raggiungimento dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile.

“E’ stato un lavoro serio e rigoroso portato avanti da tutto il gruppo di lavoro e dai nostri autorevoli partner, che ringrazio, che ha consentito di evidenziare le buone pratiche già in essere e di far emergere la voglia di migliorarsi. Abbiamo un territorio ricco di storia, cultura e bellezze paesaggistiche. Montepulciano ospita la Riserva Naturale del Lago, facciamo parte di due paesaggi storici del Registro nazionale del Ministero dell’Agricoltura (il Paesaggio storico della bonifica leopoldina in Valdichiana e il Paesaggio policulturale con Pienza), abbiamo investito in politiche ambientali e sociali che vogliamo continuare a migliorare sia a vantaggio dei residenti che dei nostri graditi ospiti. Non da ultimo, abbiamo potuto contare sul lavoro del Consorzio del Vino Nobile che ha ottenuto la prima certificazione di sostenibilità per una DOCG”, continua il Sindaco Angiolini.

Il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) è un’organizzazione istituita nel 2007 da Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) e dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel mondo del turismo. Con la certificazione GSTC le destinazioni possono dimostrare il loro impegno verso il turismo sostenibile attraverso un marchio credibile e riconosciuto a livello internazionale.