FIRENZE – La procura di Firenze, in seguito al crollo che si è verificato nell’area di cantiere del nuovo supermercato Esselunga in costruzione in via Mariti e che ha causato la morte di alcuni operai, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo. Al momento non ci sarebbero indagati. I tecnici della Asl stanno ascoltando il personale di cantiere. L’area è stata posta sotto sequestro.

Proseguono le ricerche degli operai dispersi. Al momento sarebbero tre le persone che ancora devono essere recuperate sotto alle macerie.