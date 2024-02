SIENA – Gira e rigira, ogni discorso su Mps è preceduto da una negazione. Carlo Cimbri, come già fatto in altre occasioni, lo ha ribadito.

“Non è nei programmi di Bper e non abbiamo avuto interlocuzioni di questo tipo, anzi, visto che non compete a noi, a quanto so Bper non ha avuto interlocuzioni di questo tipo”, ha detto il presidente del Gruppo Unipol in merito a un interesse della controllata (di cui il colosso assicurativo è azionista al 19,9%) per l’istituto di credito senese.

“In un orizzonte temporale tendente all’infinito – ha aggiunto il manager – è presumibile che non venga esclusa laicamente nessun tipo di possibilità, anche quelle che oggi non vediamo all’orizzonte. Oggi l’istituto emiliano è tuttavia concentrato nel consolidamento delle operazioni già realizzate in questi anni”.