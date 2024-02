FIRENZE – “Io vedo situazione problematica all’estremo per cinque persone. Uno è stato portato via ora, per un altro si vedono alcuni elementi che fanno pensare che sia morto, mentre tre sono sotto le macerie. Quindi, se tutto questo verrà confermato, saranno cinque morti drammaticamente in un cantiere, travolti da una trave dal quarto piano”.

A dare l’aggiornamento sulla situazione in merito al crollo nell’area ex Panificio militare è il presidente regionale Eugenio Giani. “Nel cantiere erano presenti che c’erano una cinquantina di persone. Quelli coinvolti sono otto. Tre sono a Careggi – ha aggiunto il governatore -. Io sto andando là, ma da quello che ho saputo dai medici, non sono in pericolo di vita. Un dramma che è il più forte che abbiamo vissuto negli ultimi anni in Toscana. In questo momento penso alla vicinanza alle famiglie”.