ROMA – Per gli esiti della maxi-perizia in merito alla morte di David Rossi, servirà pazienza. I risultati – secondo quanto appreso da agenziaimpress.it – dovrebbero arrivare a fine aprile, quindi con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato a dicembre.

Al di là delle tempistiche, viene considerato dalla commissione che indaga sul decesso del manager, il passaggio cruciale per definire il lavoro dello stesso organismo parlamentare. Ciò non significa che le risultanze date dalle attività dei reparti speciali dei Carabinieri, rappresentino una sorta di sbarramento per continuare o meno l’azione della commissione. Certo è che ne potrebbero spostare gli equilibri.

Come, in parte, lo faranno anche le prossime audizioni. In particolare le puntate bis con i magistrati Nicola Marini, di scena il 24 marzo, e Antonino Nastasi, in programma il 7 aprile. Ritornerà invece la prossima settimana il vice-ispettore di polizia, Livio Marini. Colui che ha girato il video nell’ufficio di Rossi, poco prima che iniziasse l’attività degli inquirenti.

Sul banco della commissione balla anche il nome di Ettore Gotti Tedeschi, ex rappresentante per l’Italia del Banco Santander all’epoca dell’acquisizione di Banca Antonveneta. L’audizione ancora non è stata fissata, ma i contatti sono già avviati e nel prossimo Ufficio di presidenza dovrebbe uscire anche la data.