SIENA – “Sono sbalordita, mi hanno inferto un ulteriore colpo, mi sento presa in giro”. Commenta così ad agenziaimpress.it Antonella Tognazzi, vedova del capo comunicazione di banca Mps David Rossi, morto la sera del 6 marzo 2013, l’audizione del colonnello Pasquale Aglieco sentito ieri dalla commissione parlamentare.

Dalle sue dichiarazioni emerge come quella sera il Pm Antonino Nastasi, entrato nella stanza di Rossi, si sia seduto alla sua scrivania e abbia risposto al cellulare del manager senese. “Sono state 5 ore di audizione molto particolari per me – aggiunge Tognazzi – ho seguito sempre tutte le audizioni ma non mi sono mai permessa di commentare niente per rispetto del lavoro della commissione. Questa volta mi sento presa in giro da chi ha sempre avuto un atteggiamento di chiusura nei nostri confronti; erano sempre nella ferma convinzione di poter dire una verità che nemmeno loro conoscono. E, invece, sta emergendo una certa approssimazione nelle indagini, come ha detto anche il Procuratore Vitello quando è stato ascoltato, una leggerezza di fronte alla morte di una persona che mi fanno preoccupare perché queste persone rappresentano la tutela della comunità”.

Tognazzi esprime grande soddisfazione per il lavoro della commissione (“stanno lavorando veramente bene”) e poi si abbandona a una confessione: “ogni volta è una ferita che si riapre, faccio una fatica enorme, mostruosa ma so che lo devo fare e lo farò. Non mi tiro indietro perché cerco solo la verità”.