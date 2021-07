ROMA – «Si possono fare tante ipotesi, ma il dato che emerge per quello che rileva sul piano probatorio è il seguente: dai sopralluoghi vi è la totale assenza di indizi violenti che si sarebbero trovati se Rossi avesse dovuto difendersi da una aggressione, se avesse ingaggiato una lotta, se fosse scappato da qualcosa, trascinato con forza, non vi è nessun dato che lo rileva».

Così il Procuratore capo di Siena, Salvatore Vitello, questa mattina nel corso dell’audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del dirigente di Mps responsabile della comunicazione, David Rossi.

Leggi Commissione d’inchiesta su morte David Rossi, Zanettin (FI) presidente. Lo strappo di FdI: «Valutiamo se abbandonare»

Dato seguito a tutte le sollecitazioni della famiglia

Dopo l’accoglimento dell’istanza di riapertura delle indagini sulla morte di David Rossi, accoglimento avvenuto nel novembre 2015, fu dato seguito «a tutte le sollecitazioni investigative suggerite dalla famiglia» ha poi sottolineato Vitello. Su alcune ferite trovate sul cadavere di Rossi, quelle alle braccia e a un ginocchio, «non abbiamo accertamenti scientifici che in qualche modo ci diano certezze, perché non sono stati fatti quando dovevano essere fatti» ha aggiunto Vitello. Le lesioni alle braccia e alle ginocchia, ha spiegato Vitello, non furono esaminate in sede di autopsia e pertanto, dopo la riapertura delle indagini, la seconda perizia ha «cercato di spiegarle con le evidenze che erano emerse nel corso dei sopralluoghi».