SAN QUIRICO D’ORCIA – Con il romanzo “Dopo la pioggia” (Edizioni E/O), sarà Chiara Mezzalama, sabato 3 luglio alle ore 18.30 in piazza del Moretto, ad inaugurare “Aspettando I Colori del Libro”, il Salotto Letterario che animerà il borgo termale di Bagno Vignoni (SI) fino al 25 agosto. L’evento, che di fatto apre la stagione degli incontri letterari nel gioiello della Val d’Orcia in attesa della XII edizione de I Colori del libro (11 e 12 settembre), rientra nella rassegna Paesaggi del benessere, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con la libreria indipendente Librorcia, Albergo Posta Marcucci e Toscanalibri.it.

Leggi Mezzalama, Cottarelli, Taddei, Cacciari. Bagno Vigoni diventa Salotto letterario ‘Aspettando I Colori del libro’

Il libro

“Dopo la pioggia” è un romanzo che parla dell’oggi e del domani e che fa fremere di paura e di speranza. Il volume è stato presentato da Jhumpa Lairi al Comitato direttivo del Premio Strega 2020. A seguito di un’estate troppo lunga, calda e secca, le piogge violente fanno esondare il Tevere, allagando Roma e tutta la valle. Il fiume diventa barriera fisica, limite geografico e ciò che sembrava familiare, ordinario, diventa improvvisamente estraneo ed ostile. È in questo contesto climatico stravolto e travolgente che Elena e Ettore si confrontano con la fine del loro matrimonio e del mondo come lo hanno conosciuto fino a quel momento. Il viaggio che intraprenderanno diventa occasione di pensieri, emozioni, domande e incontri che segneranno un percorso di cambiamento profondo per entrambi. In questa avventura carica di suspense, tanti personaggi – i loro figli, un fascinoso cercatore di tartufi, una donna giapponese sopravvissuta all’incidente nucleare di Fukushima, una comunità di monache militanti, un giovane norvegese, una cagna ferita e altri ancora – accompagneranno i due protagonisti nella pericolosa scoperta di un mondo nuovo.

L’autrice

Chiara Mezzalama è nata a Roma. Scrittrice, traduttrice e psicoterapeuta, nel 2009 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Avrò cura di te” (Edizioni E/O). È inoltre autrice di un diario sugli attentati terroristici di Parigi dal titolo “Voglio essere Charlie: diario minimo di una scrittrice italiana a Parigi” (Edizioni Estemporanee 2015). Il suo secondo romanzo, “Il giardino persiano” (Edizioni E/O) è stato tradotto in francese e in persiano. Censurato in Iran, al romanzo è ispirata una versione per bambini, “Le jardin du dedans-dehors”, un album illustrato vincitore di numerosi premi e tradotto in varie lingue. Insegna letteratura presso l’Istituto italiano di cultura di Parigi, collabora con le riviste Leggendaria e Parktime Magazine ed è membro dell’associazione Piccoli Maestri. Vive tra Roma e Parigi e ha due figli.