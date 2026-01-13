Tempo lettura: < 1 minuto

Un’inchiesta televisiva in otto puntate dedicata alla vicenda della morte di David Rossi, il manager di banca Mps, morto il 6 marzo 2013.

Lo annuncia RadioSienaTv che ogni mercoledì, a partire dal 14 gennaio fino al 4 marzo prossimo, propone “David Rossi – Alla ricerca della verità” (ore 22.00, canale 91 del Digitale Terrestre).

Dopo la recente perizia dei Carabinieri del Ris che, a dicembre scorso [LEGGI], ha riaperto all’ipotesi dell’omicidio del manager di banca Mps, sulla vicenda è riesploso l’interesse dei media nazionali [nostro servizio] e adesso anche locali.

Il programma in studio e sul campo

Il programma, curato e condotto da Simona Sassetti, avrà ospiti in studio e promette anche un ritorno fisico nei luoghi che hanno segnato questa vicenda: un racconto sul campo, curato da Daniele Magrini, che riporterà lo spettatore là dove tutto è avvenuto.

Ogni puntata sarà un viaggio tra documenti, testimonianze, luoghi simbolo e voci autorevoli, per ricostruire passo dopo passo una storia che non ha mai smesso di interrogare l’opinione pubblica nazionale.

Prima puntata del 14 gennaio

La prima puntata vedrà come ospite Carolina Orlandi, figlia di David Rossi, che offrirà una testimonianza intensa e personale, tra memoria, dolore e richiesta di verità. A seguire, sarà ospite Paolo Pirani, legale della madre e di Ranieri, fratello di David, per analizzare gli ultimi sviluppi giudiziari e istituzionali. In studio verrà inoltre commentata la prima audizione del 2026 della Commissione parlamentare d’inchiesta bis.

