Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Firenze torna a essere capitale del menswear internazionale. Si è aperta oggi la 109esima edizione del salone di moda maschile Pitti Uomo, che si terrà a Firenze, nelle sale della Fortezza da Basso, fino a venerdì 16 gennaio.

Il riflettore è puntato sui 750 brand di moda maschile selezionati, brand che presenteranno la nuova stagione della moda, con le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027.

Il tema di questa edizione è “Motion”: movimento, trasformazione, racconto e progressione le parole chiave. Un mondo in continuo mutamento, stato che la moda non può fare a meno di catturare nelle sue nuove proposte e nella sua continua progressione. Si parla sempre più di mercati emergenti, e sempre più ci si rivolge a loro. E a un consumatore dai desideri sempre nuovi: non può che essere così, nel fagocitante mondo contemporaneo.

Come per le passate edizioni, anche il percorso espositivo è pensato per essere sempre nuovo e coinvolgente per il pubblico, nonché in stretto dialogo con la struttura della Fortezza da Basso. La campagna pubblicitaria della nuova edizione è stata affidata a Chris Vidal e Tuomas Laitinen di SSAW, magazine di moda e cultura. Le loro fotografie per la campagna rispecchiano proprio il tema del movimento, con scatti dall’effetto cinetico, in grado di far risaltare i capi firmati Soshiotsuki. Il designer giapponese sarà anche il protagonista dello Special Event di Pitti Uomo 109, con la sfilata prevista per domani, mercoledì 14 gennaio.

Circa il 47% dei brand presentati a Pitti Uomo 109 sono internazionali, confermando l’universalità e l’importanza del salone a livello mondiale, rafforzando conseguentemente anche l’attrattività per i buyer che affolleranno le sale della Fortezza, provenienti da tutto il mondo. Pitti Uomo diventa un affaccio sul nuovo anno della moda sia a livello di business, sia a livello umano e artistico. Il prodotto di un’attenta osservazione e di un’indagine che determinerà gli esiti e seguirà le trasformazioni di un settore in continuo cambiamento.

I saloni moda di Pitti Immagini sono sostenuti dal contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il sostegno arriva proprio nell’ottica di rendere Firenze un faro per l’internazionalizzazione della moda italiana, attraendo compratori di mercati consolidati, ma anche emergenti, nel capoluogo toscano, facendolo diventare la vetrina e l’indicatore di quello che sarà il nuovo anno per la moda e il lifestyle maschile.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita