ROMA – Tornerà a riunirsi oggi la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo area comunicazione di banca Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013.

La commissione si riunirà alle 13.30 per definire il quesito da sottoporre ai Racis dei Carabinieri sulla mail con oggetto ‘help’ inviata da Rossi all’ex ad di Mps Fabrizio Viola.

Inoltre, saranno calendarizzate le prossime audizioni già deliberate e rinviate nei giorni scorsi: quella con il pm Antonino Nastasi e quella con l’ex presidente di banca Mps Giuseppe Mussari, rinviata per motivi di salute. In programma per il 17 e per il 24 febbraio le audizioni degli altri 2 magistrati che indagarono sulla morte di Rossi, rispettivamente Aldo Natalini e Nicola Marini.