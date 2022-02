ROMA – “Non ho preso il telefono” di David Rossi, “non ho mai risposto” alle telefonate che arrivavano in continuazione. Lo ha detto il pm Antonino Nastasi ascoltato dalla commissione che indaga sulla morte di David Rossi, facendo riferimento alla sera del 6 marzo 2013, in occasione del sopralluogo nell’ufficio dell’ex capo comunicazione di Mps dopo il decesso di Rossi.

In una precedente audizione della commissione il colonello dei carabinieri Pasquale Aglieco, comandante dell’Arma a Siena all’epoca della morte di Rossi, aveva detto che gli sembrava di ricordare che a rispondere al telefono di Rossi quella sera era stato Nastasi.

“Ho memoria certa della telefonata dell’onorevole Daniela Santanchè e dissi a voce alta: sta telefonando Daniela Santanchè” perchè lo vide dal display: ” Il telefono squillò per un po’ e poi smise”. Nessuno rispose. Lo ha detto Antonino Nastasi alla commissione parlamentare su David Rossi circa la telefonata ricevuta poco dopo la morte di Rossi. In precedenza ce ne era stata un’altra e anche a quella nessuno rispose. “Poi cosa le avrei dovuto dire” ha aggiunto.

“Io non ho preso il telefono e non ho risposto al telefono – ha precisato -. I tabulati di tre compagnie telefoniche diverse attestano che quella è una chiamata senza risposta”, ha aggiunto spiegando che sull’Iphone 5 di Rossi quella telefonata è registra come persa mentre i 38′ di durata registrati da Fastweb si riferiscono alla durata degli squilli a vuoto.