PISA – E’ morto oggi il giornalista Francesco Ceccarelli, 54 anni, responsabile dell’ufficio stampa e relazioni esterne della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Era malato da alcuni mesi.

La salma di Ceccarelli sarà esposta giovedì 27 alla sala del commiato della Pubblica Assistenza di Pisa, venerdì 28 alle 09.30 la benedizione nella chiesta della Scuola Seperiore Sant’Anna.

Ceccarelli si era laureato in lettere all’Università di Pisa e successivamente aveva conseguito un master di secondo livello in comunicazione pubblica e politica all’Ateneo pisano. Si definiva un giornalista pubblico, ovvero specializzato nella produzione delle notizie e nella definizione del patto di fiducia tra amministrazioni pubbliche e cittadini. Aveva sempre lavorato alla Sant’Anna contribuendo a costruire e veicolare sempre di più e meglio l’immagine della Scuola di eccellenza pisana sui media italiani.

“Francesco – ha detto la rettrice Sabina Nuti – è stato una colonna della Scuola, sempre disponibile, pronto in ogni situazione, capace di gestire relazioni istituzionali e con i media con grandissima professionalità”. “Cordoglio personale e a nome dell’amministrazione” è stato espresso dal sindaco Michele Conti: “Di Ceccarelli in questi anni ho avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali nell’ambito del rapporto che si è sviluppato tra Comune e Scuola Superiore Sant’Anna”.

Un ricordo di Ceccarelli è stato fatto anche dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Associazione Stampa Toscana: “Siamo sconvolti per questa prematura scomparsa che è una dolorosa perdita per tutti noi. Francesco nella sua attività ha sempre dimostrato grandi doti umane e professionali che ne hanno fatto negli anni un punto di riferimento sicuro per i colleghi”, così l’Odg toscano. Ast ricorda Ceccarelli come un “giornalista appassionato”: “Lascia un vuoto proprio per la sua attività professionale, assai intensa, ma anche per l’impegno sindacale, a tutela dei colleghi, ai quali teneva particolarmente”. Sempre Ast ricorda che aveva ricoperto l’incarico di coordinatore del Gruppo uffici stampa dell’Ast e che aveva anche collaborato a Il Tirreno e a Toscana Oggi.

