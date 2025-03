Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Si è svolto nei giorni scorsi a Napoli il congresso nazionale del Partito Socialista Italiano che ha riconfermato Enzo Maraio segretario nazionale.

Tra gli eletti nel consiglio nazionale del Partito anche cinque senesi, Alfredo Ardanese, Giorgio Del Ciondolo, Alessandro Generali, Alessandra Marzuoli, Sauro Vignozzi.

“Il congresso straordinario ha rappresentato un momento cruciale per il partito, conferma la presenza socialista sempre più capillare sul territorio nazionale e nella vita pubblica. La presenza e gli interventi di tanti esponenti del centrosinistra al congresso è il segnale che c’è bisogno di una grande alleanza per sconfiggere questa destra al Governo del Paese – dice il segretario provinciale Alfredo Ardanese -.

Nel corso della discussione sono emersi diversi punti chiave: il PSI ha ribadito la propria identità e i propri valori, sottolineando il ruolo fondamentale del socialismo nel panorama politico italiano. Il Psi si propone come forza centrale per la coalizione di centro sinistra con l’obiettivo di costruire un’alternativa politica solida e credibile. Con questo spirito affronteremo anche le sfide che ci attendono nella nostra regione e nella provincia e siamo molto soddisfatti del riconoscimento per il partito provinciale che per i prossimi anni potrà contare su una presenza qualificata e motivata nel massimo organismo del partito a livello nazionale”.

Durante il congresso sono stati affrontati temi di grande attualità, come le politiche sociali, il lavoro, l’ambiente e l’Europa.