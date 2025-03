Tempo lettura: < 1 minuto

PORTOFERRAIO – Continuano incessantemente le operazioni di messa in sicurezza all’isola d’Elba

Interventi mirati a disincagliare e rimuovere la nave oceanografica Fugro Mercator, arenatasi sugli scogli di Enfola nella notte di sabato scorso.

Subacquei, un rimorchiatore e un pontone galleggiante hanno iniziato il processo di svuotamento del carburante, il quale è previsto terminare domani. Inoltre, sono stati posizionati palloni galleggianti per stabilizzare l’equilibrio del natante, che risulta danneggiato e soggetto alle condizioni del mare.

È stato tenuto un incontro operativo, sotto la direzione della capitaneria di Portoferraio, al quale hanno partecipato rappresentanti della società armatrice, la Corporazione Piloti di Portoferraio e il Gruppo Ormeggiatori e barcaioli dell’Elba. Questi ultimi collaboreranno per garantire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni.

È in fase di approvazione un’ordinanza di sicurezza per prevenire interferenze con il traffico marittimo ordinario in prossimità del relitto. Le operazioni sono riprese questa mattina.

