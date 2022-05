FIRENZE – Lo storico Paul Anthony Ginsborg, inglese naturalizzato italiano, è morto all’età di 76 anni.

Ginsborg era nato a Londra nel 1945 e aveva studiato all’università di Cambridge, dove aveva insegnato per alcuni anni alla facoltà di Scienze sociali e politiche. Negli anni Ottanta si era trasferito in Italia per insegnare prima all’università di Torino e poi a Siena. Dal 1992 insegnava Storia dell’Europa contemporanea alla Facoltà di Lettere dell’università di Firenze, città dove viveva. Noto anche come uno degli animatori dei girotondi del 2002 era presidente emerito di Libertà e giustizia.

Fra le sue pubblicazioni, La democrazia che non c’è (Einaudi 2006), Il tempo di cambiare. Politica e potere della vita quotidiana (Einaudi 2004), Berlusconi. Ambizioni patrimoniali in una democrazia mediatica (Einaudi 2003), Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988 (Einaudi 1989).