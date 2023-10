SIENA – La Borsa non ha reagito bene all’apertura della procedura di dismissione da parte del Tesoro delle quote di Mps. Il titolo a metà giornata sta cedendo il 3,30%.

Non è detto che i tempi siano maturi, anche perchè è chiara la volontà del Mef di capitalizzare l’investimento fatto un anno fa con l’aumento di capitale. Gli investitori tuttavia sono allarmati dall’incertezza che riguarda il futuro dell’istituto senese. Nella comunicazione ufficiale diramata da via XX settembre, si dà campo a tre scenari, ma le attenzioni si concentrano soprattuto sull’integrazione con altri soggetti. Se non fosse che allo stato attuale, nessuno di quelli chiamati in causa ha dimostrato interesse per Siena.

Un nodo che dovrà essere sciolto dai consulenti finanziari individuati dal Tesoro. Un processo che è stato appena avviato.