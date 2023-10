SIENA – In campo ci sono interventi per quasi 11.200mila euro. Portati avanti dalla Provincia di Siena, che attraverso 9.9 milioni di fondi Pnrr, ha programmato la riqualificazione di sette edifici scolastici e un’area colpita da un evento franoso ad Abbadia San Salvatore.

A tutela degli investimenti, il protocollo siglato dalla Guardia di finanza e l’ente guidato da David Bussagli, con la supervisione del prefetto Matilde Pirrera. L’accordo Al fine di assicurare prevede comunicazioni periodiche (relative a progetti, operatori interessati, dati finanziari, procedure di gara e tempistiche) che la Provincia effettuerà alle Fiamme gialle anche in base agli indicatori di anomalia previsti per la comunicazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

“Il nostro obiettivo è potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, mettere in sicurezza e riqualificare l’edilizia scolastica, realizzare infrastrutture per lo sport nelle scuole e tutte le misure necessarie per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree maggiormente esposte – ha affermato Bussagli. Sono interventi importanti per il nostro territorio e dobbiamo tutti vigilare affinché queste risorse pubbliche siano fino all’ultimo centesimo spese per il benessere della popolazione”.

Parole condivise dal comandante della Gdf, Pietro Sorbello, che ha ricordato il ruolo del corpo militare come tutore della legalità a tutela del corretto utilizzo delle risorse comunitarie. “Di fronte alla straordinaria occasione del Pnrr – ha evidenziato il colonnello -, esso riconosce l’importanza della missione istituzionale della Guardia di Finanza, chiamata ad assicurare un quadro di sicurezza economico-finanziaria funzionale alla buona spesa pubblica’, alla piena attuazione delle iniziative volte a migliorare la vita degli italiani e stimolare la crescita e lo sviluppo economico del Paese”.