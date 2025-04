Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – L’assemblea di Mps ha votato a favore dell’aumento di capitale finalizzato all’operazione pubblica di scambio per Mediobanca.

La percentuale dei favorevoli è stata di oltre dell’86% degli aventi diritto. Ricapitalizzazione da portare a termine entro il 31 dicembre 2025 “in una o più volte in via scindibile, per un importo complessivo massimo di 13 miliardi”.

Con questo passaggio Rocca Salimbeni dà il via libera a un processo che secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Luigi Lovaglio si dovrebbe chiudere tra giugno-luglio. E’ chiaro che l’esito è legato anche il via libera degli azionisti di Mediobanca, ma con Delvecchio, Caltagirone e il presumibile appoggio di Mediolanum e Benetton, sembra difficile che la manovra non vada in porto.

