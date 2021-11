SIENA – «Alla luce dei risultati nei primi nove mesi dell’anno, vogliamo esprimere apprezzamento e un ringraziamento per i risultati raggiunti, ai dipendenti di Siena e di tutta Italia per aver aiutato il management a perseguire il miglior risultato operativo netto degli ultimi sei anni». Così Emanuela Anichini, segretario generale Cisl Siena commenta la presentazione della trimestrale di Banca Mps.

«Nonostante rumors più o meno fondati, difficoltà e le molte incertezze sul futuro e nonostante la banca venisse ‘tirata per la giacca’ da tutte le parti, i dipendenti hanno dimostrato ancora una volta grande attaccamento all’azienda e hanno coadiuvato il management a raggiugere performance che mancavano da anni – prosegue Anichini – Adesso ci auguriamo che questo trend prosegua anche per il prossimo trimestre e che si possa conseguentemente, con i dovuti aiuti ponderati e condivisi, consentire al Mps di proseguire per la sua strada e di camminare sulle sue gambe» conclude il segretario generale.