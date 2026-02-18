Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Al mercato l’integrazione di Mediobanca all’interno di Mps sta piacendo.

Il titolo di piazzetta Cuccia vola a Piazza Affari, con un rialzo che di prima mattina ha toccato anche l’8%. In risalita anche le azioni del Monte, che guadagnano oltre il 2%. Non spaventa quindi il delisting della banca d’investimento (anche se non sono state rese note le tempistiche), che continuerà a tenere nel proprio perimetro la quota di Generali (pari al 13,2%).

Secondo gli analisti, “l’operazione consente di semplificare la struttura del gruppo, rafforzare l’agilità strategica e creare un legame piu’ stretto tra la performance del Private Banking/Investment Banking e la redditività complessiva”.

Anche secondo Equita l’operazione “consentirà di mitigare il rischio di integrazione e rafforzare la struttura di capitale, con un Cet1 maggiore del 16,5%’. Inoltre, il piano industriale del 27 febbraio “sarà importante per avere maggiore dettagli e visibilità sul processo di integrazione, sulle sinergie e sui livelli di remunerazione nei prossimi anni”.

Con Mediobanca integrata al 100%, secondo Equita, Mps dovrebbe avvicinarsi a un utile netto di 3 mld euro al 2028.

